В России стартовала культурная программа для ветеранов СВО и семей бойцов

5 июня в России стартовала культурная часть проекта «Наша семья – наша Победа!». Об этом в Михайловском театре Санкт-Петербурга объявила Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Здесь для ветеранов СВО и их семей прошел гала-концерт звезд оперы и балета.

Также Анна Цивилева отметила, что фонд уже не впервые участвует в совместном проекте с МХАТ им. Горького, а предложение организовать культурную программу для героев поступило от художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана.

«Очень ценно, что деятели искусства такого уровня понимают важность вовлечения наших героев в культурные мероприятия. Мы стараемся, чтобы ветераны по всей стране имели возможность посетить спектакли, концерты, музеи именно с семьями. Более того, это второй по популярности запрос к нам от самих ребят. Очень трогательно, когда на такие мероприятия защитники за руку ведут детей, мам, жен. Важно, чтобы герои проводили вместе с родными как можно больше времени. Это настоящая культурная реабилитация», – прокомментировала Председатель фонда.

После Санкт-Петербурга артисты отправятся по другим регионам страны. В ближайшее время они посетят Новосибирск и Хабаровск.

Также в рамках проекта «Наша семья – наша Победа!» региональные филиалы фонда проводят свои мероприятия, приуроченные к Году семьи.

«Важно уделить внимание семьям наших защитников. Особенным вниманием и заботой окружить семьи, в которых есть дети. Именно с детства начинается путевка во взрослую жизнь. И то, какими вырастут эти ребята, зависит от нас», – поделился руководитель филиала фонда в РМ Алексей Герасименко.

Например, 1 июня дети ветеранов СВО и погибших героев из Мордовии посетили «Фестиваль движения Первых», который прошел в Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина в Саранске. Всего в мероприятии поучаствовали больше 30 семей защитников.

Мероприятия проекта «Наша семья – наша Победа!» будут проходить во всех регионах до 9 мая 2025 года.