Поздравление Главы Мордовии с Пушкинским днем России и Днем русского языка

Социум

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Пушкинским днём России и Днём русского языка!

Этот праздник объединяет всех, кто дорожит красотой и богатством русского языка, любит и ценит творчество Александра Сергеевича Пушкина.

В этом году мы отмечаем 225-летний юбилей со дня рождения гения русской литературы. Мы все выросли на его произведениях, они никогда не устаревают.

Мы вместе несём ответственность за дальнейшее сохранение чистоты и богатства русского языка. Пусть русский язык и наша великая культура всегда будут для нас источником вдохновения!


 Глава Республики Мордовия         А. Здунов

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