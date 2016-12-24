Поздравление Главы Мордовии с Пушкинским днем России и Днем русского языка

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Пушкинским днём России и Днём русского языка!
Этот праздник объединяет всех, кто дорожит красотой и богатством русского языка, любит и ценит творчество Александра Сергеевича Пушкина.
В этом году мы отмечаем 225-летний юбилей со дня рождения гения русской литературы. Мы все выросли на его произведениях, они никогда не устаревают.
Мы вместе несём ответственность за дальнейшее сохранение чистоты и богатства русского языка. Пусть русский язык и наша великая культура всегда будут для нас источником вдохновения!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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