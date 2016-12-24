Поздравление Главы Мордовии с Пушкинским днем России и Днем русского языка

Дорогие друзья!



Поздравляю вас с Пушкинским днём России и Днём русского языка!



Этот праздник объединяет всех, кто дорожит красотой и богатством русского языка, любит и ценит творчество Александра Сергеевича Пушкина.



В этом году мы отмечаем 225-летний юбилей со дня рождения гения русской литературы. Мы все выросли на его произведениях, они никогда не устаревают.



Мы вместе несём ответственность за дальнейшее сохранение чистоты и богатства русского языка. Пусть русский язык и наша великая культура всегда будут для нас источником вдохновения!





Глава Республики Мордовия А. Здунов