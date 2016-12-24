В Мордовии ветеранов СВО приглашают на диспансеризацию

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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
По информации регионального филиала «Защитники Отечества», единый день диспансеризации для участников СВО из Мордовии назначен на 20 июня. Ветераны из районов республики будут доставлены до места проведения медицинского обследования в поликлинике №3 на проспекте Российской Армии в Саранске.
В один день проводится сразу два этапа диспансеризации. Ветеранов обследуют специалисты: уролог, офтальмолог, травматолог, хирург, отоларинголог, невролог, гастроэнтеролог, психолог, терапевт.
Также будет снята электрокардиограмма, сделано УЗИ органов брюшной полости и почек, взяты анализы, в том числе на онкомаркеры, проведена аудиометрия – исследование, позволяющее оценить показатели слуха. Это особенно важно для участников СВО, которые могли получить баротравму.
Отмечается, что записаться на диспансеризацию можно по телефону 39-28-82 или через своего социального координатора.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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