«Шумбрат-зарядка» будет проводиться в Саранске каждую субботу

Об этом сообщает Министерство спорта Мордовии. Для проведения зарядки определены три площадки.



- Площадка у 3 гейта стадиона «Мордовия Арена». Здесь занятия будет вести чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина.

- Площадь у Администрации Пролетарского района. Заряд бодрости участники будут получать под руководством олимпийской чемпионки Ольги Каниськиной.

- Площадь у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ведущий зарядки - Сергей Бакулин, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы и чемпион России по легкой атлетике.



«Шумбрат-зарядка» пройдет 8 июня. Начало в 8:00.