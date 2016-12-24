«Шумбрат-зарядка» будет проводиться в Саранске каждую субботу

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Об этом сообщает Министерство спорта Мордовии. Для проведения зарядки определены три площадки.
- Площадка у 3 гейта стадиона «Мордовия Арена». Здесь занятия будет вести чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина.
- Площадь у Администрации Пролетарского района. Заряд бодрости участники будут получать под руководством олимпийской чемпионки Ольги Каниськиной.
- Площадь у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ведущий зарядки - Сергей Бакулин, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы и чемпион России по легкой атлетике.
«Шумбрат-зарядка» пройдет 8 июня. Начало в 8:00.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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