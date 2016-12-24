«Шумбрат-зарядка» будет проводиться в Саранске каждую субботу

Спорт

Об этом сообщает Министерство спорта Мордовии. Для проведения зарядки определены три площадки.

- Площадка у 3 гейта стадиона «Мордовия Арена». Здесь занятия будет вести чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина.
- Площадь у Администрации Пролетарского района. Заряд бодрости участники будут получать под руководством олимпийской чемпионки Ольги Каниськиной.  
- Площадь у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ведущий зарядки - Сергей Бакулин, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы и чемпион России по легкой атлетике.

«Шумбрат-зарядка» пройдет 8 июня. Начало в 8:00.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Шикарное мероприятие!»

В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»

1
Заказать рекламу
1
1
1