Юный борец из Мордовии завоевал серебро летней Спартакиады учащихся России

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Финальные соревнования XII летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе проходили в Элисте в спортивном комплексе «Ойрат-Арена». В них приняли участие больше 160 спортсменов.
По информации Минспорта РМ, воспитанник Республиканской школы спортивной борьбы и дзюдо Иван Ломаткин выступал в весовой категории до 41 кг. Юный борец выступил успешно и завоевал серебро Спартакиады.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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