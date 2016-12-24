Юный борец из Мордовии завоевал серебро летней Спартакиады учащихся России

Финальные соревнования XII летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе проходили в Элисте в спортивном комплексе «Ойрат-Арена». В них приняли участие больше 160 спортсменов.



По информации Минспорта РМ, воспитанник Республиканской школы спортивной борьбы и дзюдо Иван Ломаткин выступал в весовой категории до 41 кг. Юный борец выступил успешно и завоевал серебро Спартакиады.