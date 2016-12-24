В Мордовии ветеран СВО провел «Урок мужества» в родном техникуме

Студенты Атяшевского аграрного техникума 4 июня встретились на «Уроке мужества» с ветераном СВО Максимом Кильдюшкиным.

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Максим Кильдюшкин проходил службу по контракту с февраля 2022 года. Является участником боевых действий в Сирии. Имеет множество наград, среди них - медаль «За Отвагу» и медаль Георгия Жукова. Последнюю он получил за доставку боеприпасов под минометным обстрелом.



«Мы горды за своего воспитанника. Это один из лучших наших студентов, спортсмен, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Общение получилось очень душевным. Все встретили Максима тепло и радушно», - отметила преподаватель экономики техникума Людмила Сыресина.