В Саранске появился мурал с портретом Николая Кручинкина

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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Николай Кручинкин был основателем и бессменным руководителем Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск».
С 1988 по 2022 год под руководством Николая Кручинкина были проведены многочисленные поисковые экспедиции и разведывательные выезды, найдены останки тысяч советских бойцов и офицеров. Под его началом поисковую деятельность начали сотни ребят.
Николай Андреевич многие годы руководил Мемориальным музеем военного и трудового подвига. Он ушел из жизни в августе 2023-го…
Автор эскиза Екатерина Романова назвала свою работу «Учитель жизни для ребят, ушедший в вечность». Эскиз стал победителем конкурса в рамках Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в номинации «Труд наставника».
Портрет главного поисковика республики расположен на фасаде многоквартирного дома по улице Косарева 96А.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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