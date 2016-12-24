В Саранске появился мурал с портретом Николая Кручинкина

Николай Кручинкин был основателем и бессменным руководителем Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск».

С 1988 по 2022 год под руководством Николая Кручинкина были проведены многочисленные поисковые экспедиции и разведывательные выезды, найдены останки тысяч советских бойцов и офицеров. Под его началом поисковую деятельность начали сотни ребят.

Николай Андреевич многие годы руководил Мемориальным музеем военного и трудового подвига. Он ушел из жизни в августе 2023-го…

Автор эскиза Екатерина Романова назвала свою работу «Учитель жизни для ребят, ушедший в вечность». Эскиз стал победителем конкурса в рамках Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в номинации «Труд наставника».



Портрет главного поисковика республики расположен на фасаде многоквартирного дома по улице Косарева 96А.