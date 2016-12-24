Напоминаем о правилах безопасности в пожароопасный период

В Мордовии держится высокая температура воздуха, а вместе с этим сохраняется высокий класс пожарной опасности. Зачастую в такие периоды причиной пожаров становится человеческий фактор. И речь не только о намеренных поджогах, но и о банальной халатности. Напоминаем основные правила безопасности.

В целях предупреждения пожаров в лесах строго запрещено поджигать траву, разводить костры в сухую и ветренную погоду, бросать на землю горящие спички и окурки, производить бесконтрольные сжигания мусора, оставлять после себя непотушенные костры.

Разведение костров в лесах разрешено только на специально отведенных площадках, отгороженных от остального лесного массива защитной полосой. Также, когда костер догорит, нужно залить его водой, засыпать землей и убедиться, что он прекратил тлеть. За нарушение правил разведения костров предусмотрены штраф: гражданам – до 5 тыс. рублей, должностным лицам – до 40 тыс. рублей, юридическим лицам – до 500 тыс. рублей.

В случае, если вы обнаружили возгорание в лесу, необходимо сообщить об этом по номеру 112.