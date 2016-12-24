В День молодежи на Советской площади Саранска развернется уличный фестиваль

29 июня по всей России пройдут фестивальные мероприятия Дня молодежи. Марафон фестивалей начнется во Владивостоке — вместе с восходом солнца над Россией, а когда день дойдет до европейской части страны, мероприятия продолжатся в Москве. Фестиваль в столице страны пройдет в течение двух дней, а локациями празднования станут Международная выставка-форум «Россия» и парк «Ходынское поле».

В Саранске на Советской площади развернется уличный фестиваль «Место Молодежи». Здесь запланирована работа интерактивных площадок, проведение мастер-классов и тренингов. На главной сцене фестиваля состоится концерт молодежных исполнителей, пройдут DJ-сеты.

Интерактивные площадки уличного фестиваля будут работать по многим направлениям. Вот некоторые из них:

- Вместе с креативом – выступление творческих молодых людей, показы, мастер-классы, открытый микрофон, хип-хоп баттл

- Вместе с новым – мастер-классы по блогерству, фото/видеостудии, зоны создания контента, конкурс на лицо амбассадора «Я - #Молодежь Мордовии»

- Вместе со своим делом – маркет молодых предпринимателей, акселератор Росмолодежь.Гранты

- Вместе с Родиной – встречи с героями СВО, патриотические мероприятия и акции, выставка «История спецоперации», площадка от АНО «Подвиги»

- Вместе с добром – волонтерские акции, зоны добровольческих проектов и организаций

- В месте вкуса – работа фудкорта

- В месте отдыха – чилл-зона, настольные игры, киномарафон

- Вместе друг с другом – площадки для знакомства, коммуникации и общения молодежи в формате «Speed Dating», зона «Давай вместе».