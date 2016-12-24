Фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку семьям погибших бойцов из Мордовии

В первый день лета исполнился ровно год с момента открытия в Мордовии филиала фонда «Защитники Отечества». Напомним, что фонд был создан по поручению Президента Владимира Путина, чтобы оказывать поддержку ветеранам СВО.

Помимо ветеранов, на сопровождении у фонда также находятся семьи погибших бойцов. Среди них жена и дочь Дмитрия Фролова из Саранска, который погиб в ходе спецоперации прошлым летом.

«Это очень тяжелая утрата для нашей семьи – он был для нас опорой и поддержкой, – рассказывает его жена Светлана. – В октябре, по совету знакомых, я обратилась в фонд «Защитники Отечества». Он очень помог нам, в том числе морально и духовно. В любое время можно позвонить своему соцкоординатору, и она поможет решить все вопросы, которые на данный момент существуют».

Филиал фонда регулярно приглашает членов семей поучаствовать в различных мероприятиях, к примеру, в мастер-классах и экскурсиях. В этом году был реализован фотопроект «Семья. Отечество. Герои».

«Очень благодарны за такое мероприятие, которое позволило почтить память нашего отца и мужа, – продолжает Светлана. – А еще на Новый год при содействии фонда наша дочь Полина писала письмо Деду Морозу. Хочу сказать большое спасибо фонду за то, что исполнил ее желание».

«Защитники Отечества» продолжат и дальше поддерживать семьи бойцов. Обратиться за помощью можно по адресу: Саранск, ул. Полежаева, 113. Режим работы: пн-пт, 9:00 – 18:00. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.