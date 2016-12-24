В Саранске стартовала «Шумбрат-зарядка»

4 июня на Советской площади в Саранске стартовал новый республиканский проект - «Шумбрат-зарядка». Первое занятие для всех желающих провели наши известные чемпионки Ольга Каниськина и Ирина Станкина.



На зарядку пришли люди всех возрастов - и юные спортсмены, и пенсионеры. Кроме того, на утреннюю тренировку вышли и руководители республики и городского округа Саранск во главе с Артёмом Здуновым. Получилось весело и зажигательно - так, что после зарядки участникам не хотелось расходиться.



«Если вам понравилось, то предлагаю проводить такую зарядку еженедельно по субботам в трех локациях города. А если районы поддержат этот проект - будет еще лучше! Чтобы было интересно - зарядку будут проводить наши чемпионы», - сказал Глава Мордовии.



Артём Здунов сообщил еще одну новость: чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина с сегодняшнего дня является первым заместителем министра спорта Мордовии.