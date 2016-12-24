В Саранске стартовала «Шумбрат-зарядка»

«Шикарное мероприятие!»
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4 июня на Советской площади в Саранске стартовал новый республиканский проект - «Шумбрат-зарядка». Первое занятие для всех желающих провели наши известные чемпионки Ольга Каниськина и Ирина Станкина.
На зарядку пришли люди всех возрастов - и юные спортсмены, и пенсионеры. Кроме того, на утреннюю тренировку вышли и руководители республики и городского округа Саранск во главе с Артёмом Здуновым. Получилось весело и зажигательно - так, что после зарядки участникам не хотелось расходиться.
«Если вам понравилось, то предлагаю проводить такую зарядку еженедельно по субботам в трех локациях города. А если районы поддержат этот проект - будет еще лучше! Чтобы было интересно - зарядку будут проводить наши чемпионы», - сказал Глава Мордовии.
Артём Здунов сообщил еще одну новость: чемпионка мира по спортивной ходьбе Ирина Станкина с сегодняшнего дня является первым заместителем министра спорта Мордовии.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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