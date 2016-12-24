Мечты юных посетителей Выставки «Россия» отправят в космос

Мечты юных посетителей Международной выставки-форума «Россия» в специальной капсуле отправят на Международную космическую станцию. Акция «Капсула мечт» реализуется Дирекцией Выставки «Россия» совместно с Роскосмосом и Движением Первых.

Как сообщила заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина, сбор детских мечт продлится до 8 июля в Павильоне №1 «Первые в России — стране возможностей».

«С самого начала Выставки, с 4 ноября, мы собираем детские мечты — их уже более пяти тысяч. Мечтайте, помните, что даже самый маленький шаг может перевернуть жизнь. Мы будем собирать ваши желания до 8 июля, и потом они отправятся в космос, чтобы быть ближе к звездам и свету. Они обязательно сбудутся, но для это нужно немного потрудиться», — сказала заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина, обращаясь к юным гостям Выставки.

Чтобы загадать мечту, достаточно прийти в Павильон № 1 «Первые в России — стране возможностей», получить специальный браслет, написать или озвучить свое желание, которое в конце экспозиции будет визуализировано искусственным интеллектом, а затем учтено в специальной системе.

«Я искренне хочу пожелать вам мечтать. Мечты обязательно сбываются! А здесь, в такой компании и в такой команде есть шанс, что они сбудутся максимально быстро. Все ваши мечты из Павильона № 1 мы совместно отправим в космос и сделаем так, чтобы они сбылись. Но на этом наши мечты не заканчиваются. Нужно делать это постоянно — загадывать следующие желания и идти вперед, быть первыми», — говорит заместитель председателя правления «Движения Первых» Марат Закиров.

Специальная капсула с детскими мечтами, собранными за время работы Выставки «Россия», будет отправлена на Международную космическую станцию.

«Все ваши желания, которые вы соберете, мы отправим на орбиту, а наш экипаж на Международной космической станции проведет с ними работу. И, конечно, эти мечты сбудутся! Мечты открывают для нас новые возможности, поэтому я желаю каждому из вас как можно больше мечтать. «Роскосмос» — это сплав мечты и технологий, поэтому все, о чем вы мечтаете, будет сбываться. Главное — не забывать верить в свою мечту», — отметил директор административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

С 1 июня на Выставке «Россия» проводятся Дни детства, которые продлятся до 9 июня. Одним из самых значимых мероприятий стал Фестиваль «Движения Первых». Тема фестиваля — мечта и возможность каждого ребенка в России исполнить свои заветные желания. Фестиваль охватил все регионы страны, а основной площадкой стала Международная выставка-форум «Россия». Для участников разработана насыщенная программа с полезными мастер-классами, семейными активностями, образовательными играми.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.