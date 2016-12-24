Поздравление Главы Мордовии с Международным днём защиты детей

«Мы гордимся нашим земляком»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Это праздник юности и детства - именно 1 июня начинаются долгожданные каникулы. Проведите их с пользой. Ищите новых друзей, читайте, занимайтесь любимым делом и саморазвитием.
Для вас организованы профильные смены в оздоровительных лагерях. Запланированы яркие фестивали и спортивные мероприятия.
Мы, взрослые, всегда будем рядом, чтобы поддержать вас и направить.
Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Именно от нас зависит, какими вырастут и кем станут наши дети.
Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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