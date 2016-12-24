Восемь семей из Мордовии участвуют в полуфинале «Это у нас семейное»

30 мая прошло открытие окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» в Уфе, в котором участвуют около 400 семей Приволжского федерального округа.



Соревноваться будут 8 команд из Мордовии, в их составе 43 человека. Еще две команды региона по решению Наблюдательного совета присоединились к конкурсным мероприятиям в Москве, поскольку даты полуфинала совпали со школьными экзаменами.



На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступили заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев, премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров и заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Оксана Ачкасова.



«В нашей стране уже проводились разные семейные мероприятия, но никогда такого масштаба, не зря Президент России Владимир Путин, объявляя о старте конкурса, выразил уверенность, что проект платформы «Россия - страна возможностей» станет действительно народным. Только от нашего федерального округа поступили заявки более чем от 120 тысяч человек - это порядка 20 тысяч команд. И это больше, чем в других федеральных округах. Желаю всем удачи: вы уже победители. Вы выиграли драгоценное время со своей семьей!» - сказал Олег Машковцев.



Состязания для семей пройдут 31 мая и 1 июня. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать свои таланты и показать, насколько хорошо старшее и младшее поколения знают друг друга и умеют работать в единой связке.



2 июня будут объявлены фамилии всех семей-победителей ПФО. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа и другие активности.



По итогам окружных полуфиналов будут определены 300 семей-финалистов. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия. 30 победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.