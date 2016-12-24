Юные футболисты из «Мордовии» сыграют в финале Приволжья

13-летние футбольные дарования из Центра подготовки «Мордовия» примут участие в финальном турнире Приволжского федерального округа. Спортсменам под руководством тренеров Игоря Лайкина и Максима Афанасьева удалось завоевать путевку на отборочном этапе, который прошел в Нижнем Новгороде. Юные игроки за пять дней выиграли четыре встречи и одну закончили вничью.



Финал Приволжья запланирован на осень 2024 года. Город проведения еще не определен, возможно, соревнования примет Саранск. По итогам финала Приволжья две сильнейшие команды выйдут в завершающую стадию первенства России среди спортшкол.