В Саранске пройдет Всероссийский день футбола

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
1 июня в столице Мордовии состоится Всероссийский день футбола. Площадкой масштабного фестиваля станет стадион «Мордовия Арена».
В программе мероприятия - турнир среди детских команд, конкурсы, моно футбол и стрит футбол, чемпионат «ЧИР лидер» для семейных команд, различные активности, розыгрыши призов и многое другое.
Запланирована также автограф-сессия с амбассадорами Российского Футбольного Союза – Олегом Власовым и Эриком Корчагиным.
Ярким финалом праздника станет гала-матч с участием ФК «Шумбрат».
Футбольный фестиваль пройдет на прилегающей территории стадиона «Мордовия Арена» со стороны 3 и 4 гейта. Вход свободный.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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