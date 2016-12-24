В Саранске пройдет Всероссийский день футбола

1 июня в столице Мордовии состоится Всероссийский день футбола. Площадкой масштабного фестиваля станет стадион «Мордовия Арена».

В программе мероприятия - турнир среди детских команд, конкурсы, моно футбол и стрит футбол, чемпионат «ЧИР лидер» для семейных команд, различные активности, розыгрыши призов и многое другое.

Запланирована также автограф-сессия с амбассадорами Российского Футбольного Союза – Олегом Власовым и Эриком Корчагиным.

Ярким финалом праздника станет гала-матч с участием ФК «Шумбрат».

Футбольный фестиваль пройдет на прилегающей территории стадиона «Мордовия Арена» со стороны 3 и 4 гейта. Вход свободный.