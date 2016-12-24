Поздравление Главы Мордовии с Днём пограничника

Уважаемые воины-пограничники и ветераны погранслужбы! Поздравляю вас с Днём пограничника!

Служба по охране рубежей нашей Родины требует мужества, отваги и стойкости. Вы первыми встречаете врага и принимаете удар.

Особые слова благодарности ветеранам. Мы помним о подвигах героев-пограничников Великой Отечественной войны. Примеру поколения Победителей следуют те, кто защищает границы нашего Отечества сегодня во время специальной военной операции.

Желаю успешной службы, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Республики Мордовия А. Здунов