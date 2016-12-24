Поздравление Главы Мордовии с Днём пограничника

«Мы гордимся нашим земляком»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Уважаемые воины-пограничники и ветераны погранслужбы! Поздравляю вас с Днём пограничника!
Служба по охране рубежей нашей Родины требует мужества, отваги и стойкости. Вы первыми встречаете врага и принимаете удар.
Особые слова благодарности ветеранам. Мы помним о подвигах героев-пограничников Великой Отечественной войны. Примеру поколения Победителей следуют те, кто защищает границы нашего Отечества сегодня во время специальной военной операции.
Желаю успешной службы, крепкого здоровья и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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