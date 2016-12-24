В Мордовии для школьников откроются новые «Точки роста» и детские технопарки

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году в Мордовии планируется открыть 39 школьных «Точек роста» и 3 детских технопарка «Кванториум».

«Точки роста» - это центры образования естественно-научной и технологической направленностей, где ученики осваивают передовые технологии и развивают свои таланты. Они открываются в сельской местности и малых городах. Дети занимаются робототехникой, проводят опыты и учатся оказывать первую помощь. На практике отрабатывают учебный материал по таким предметам, как физика, химия и биология.

На базе мордовских школ уже работает 159 центров образования. В этом году свои двери для учеников распахнут еще 39 «Точек роста».

Кроме того, в 2024 году в Мордовии откроется 3 детских технопарка «Кванториум». Они будут работать в Саранске на базе школ №35, №39 и Луховского лицея.

В республике уже действуют 2 стационарных, 2 мобильных и 2 школьных детских технопарка, которые хорошо себя зарекомендовали и пользуются популярностью у учеников. Занятия в них направлены на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук и основаны на командной проектной деятельности.