В Саранске пройдет Всероссийский молебен о Победе с Казанской иконой Божией Матери

Жителей и гостей столицы Мордовии приглашают на Всероссийский молебен «О Победе» с Казанской иконой Божией Матери. Он состоится 19-20 июня в Кафедральном соборе праведного воина Феодора Ушаков.

Казанская икона Божией Матери посетит десятки городов России. Сотни тысяч верующих смогут поклониться чудотворной святыне и помолиться Пресвятой Богородице о наших бойцах и их скорейшем возвращении домой.

Искусствоведы относят написание иконы примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.

После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведенный Казанский собор.

В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Русская Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы.

Во времена революционной смуты в 1918 году икона была украдена из Казанского собора и чудесным образом обретена только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.