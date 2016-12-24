В Мордовии ветераны спецоперации стали участниками «Рыбалки без границ»

«Рыбалка без границ» с участием ветеранов СВО прошла 26 мая на водоеме поселка Солдатский. Организатором мероприятия выступил филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке добровольческой группы «Доброделание» при Союзе православной молодежи республики.



В рыбалке приняли участие ветераны спецоперации, имеющие тяжелые ранения. Рыбная ловля стала для них отличным способом досуга - результат зависел не от физических возможностей, а от тактики, правильной подготовки и выбора места лова.

В информации фонда отмечается, что проведенное на природе время положительно сказалось на настроении защитников. Они получили заряд позитивных эмоций, радость от общения с друзьями и испытали гордость за свой улов.



«Замечательное мероприятие, - сказал ветеран СВО Николай Кашкин. - Я посидел на берегу в тишине, пообщался с ребятами, половил рыбу. Такие встречи очень нужны, они сближают нас. Спасибо фонду «Защитники Отечества!»