В Мордовии ветераны спецоперации стали участниками «Рыбалки без границ»

«Каждая жизнь для нас дорога и важна!»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
«Рыбалка без границ» с участием ветеранов СВО прошла 26 мая на водоеме поселка Солдатский. Организатором мероприятия выступил филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке добровольческой группы «Доброделание» при Союзе православной молодежи республики.
В рыбалке приняли участие ветераны спецоперации, имеющие тяжелые ранения. Рыбная ловля стала для них отличным способом досуга - результат зависел не от физических возможностей, а от тактики, правильной подготовки и выбора места лова.
В информации фонда отмечается, что проведенное на природе время положительно сказалось на настроении защитников. Они получили заряд позитивных эмоций, радость от общения с друзьями и испытали гордость за свой улов.
«Замечательное мероприятие, - сказал ветеран СВО Николай Кашкин. - Я посидел на берегу в тишине, пообщался с ребятами, половил рыбу. Такие встречи очень нужны, они сближают нас. Спасибо фонду «Защитники Отечества!»
Поделиться в соц. сетях:
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова