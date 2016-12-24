Поздравление Главы Мордовии с Общероссийским днём библиотек

Социум

Уважаемые работники и ветераны библиотечной сети Мордовии!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Общероссийским днём библиотек!

В век цифровизации библиотеки остаются центрами просветительства. В этом большая заслуга преданных своему делу работников.

Библиотеки сейчас переоснащаются по модельному стандарту. Это открывает большие возможности как для сотрудников, так и для посетителей.

Успехов вам в работе, оптимизма и новых творческих проектов!

 

Глава Республики Мордовия   А. Здунов

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