Поздравление Главы Мордовии с Общероссийским днём библиотек

«Мы гордимся нашим земляком»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Уважаемые работники и ветераны библиотечной сети Мордовии!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Общероссийским днём библиотек!
В век цифровизации библиотеки остаются центрами просветительства. В этом большая заслуга преданных своему делу работников.
Библиотеки сейчас переоснащаются по модельному стандарту. Это открывает большие возможности как для сотрудников, так и для посетителей.
Успехов вам в работе, оптимизма и новых творческих проектов!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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