Поздравление Главы Мордовии с Общероссийским днём библиотек

Уважаемые работники и ветераны библиотечной сети Мордовии!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Общероссийским днём библиотек!

В век цифровизации библиотеки остаются центрами просветительства. В этом большая заслуга преданных своему делу работников.

Библиотеки сейчас переоснащаются по модельному стандарту. Это открывает большие возможности как для сотрудников, так и для посетителей.

Успехов вам в работе, оптимизма и новых творческих проектов!

Глава Республики Мордовия А. Здунов