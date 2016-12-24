Обращение Главы Мордовии к выпускникам школ 2024 года

Социум

Дорогие выпускники!

Сегодня один из самых знаменательных, торжественных и трогательных моментов в жизни: для вас звенит последний школьный звонок. Позади уроки, шумные перемены, домашние задания и сложные контрольные. Впереди - выпускные экзамены и выбор профессии. 

В родной школе вы обрели знания, умение творчески мыслить и решать сложные задачи. Но главное - вы получили бесценные уроки доброты и настоящей дружбы. В этом несомненная заслуга ваших учителей и наставников. Не забудьте сказать им «спасибо». Искренних слов благодарности заслуживают и ваши родители, которые все эти годы поддерживали вас, переживали и вместе с вами радовались достижениям. 

Вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни, выбираете свой дальнейший путь, своё призвание. Никогда не сдавайтесь и не останавливайтесь на достигнутом, идите к своей цели! 

Помните, что вы - будущее Мордовии. В республике много дел, с которыми мы сможем справиться только вместе с вами - молодыми и целеустремленными!
Искренне поздравляю вас, ваших родителей, учителей и наставников.

От всей души желаю вам успешно сдать экзамены и воплотить все свои мечты!

Пусть ваше будущее будет ярким и полным возможностей. Верю, у вас всё получится!

Глава Республики Мордовия                      А. Здунов

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