Обращение Главы Мордовии к выпускникам школ 2024 года

Дорогие выпускники!



Сегодня один из самых знаменательных, торжественных и трогательных моментов в жизни: для вас звенит последний школьный звонок. Позади уроки, шумные перемены, домашние задания и сложные контрольные. Впереди - выпускные экзамены и выбор профессии.



В родной школе вы обрели знания, умение творчески мыслить и решать сложные задачи. Но главное - вы получили бесценные уроки доброты и настоящей дружбы. В этом несомненная заслуга ваших учителей и наставников. Не забудьте сказать им «спасибо». Искренних слов благодарности заслуживают и ваши родители, которые все эти годы поддерживали вас, переживали и вместе с вами радовались достижениям.



Вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни, выбираете свой дальнейший путь, своё призвание. Никогда не сдавайтесь и не останавливайтесь на достигнутом, идите к своей цели!



Помните, что вы - будущее Мордовии. В республике много дел, с которыми мы сможем справиться только вместе с вами - молодыми и целеустремленными!

Искренне поздравляю вас, ваших родителей, учителей и наставников.



От всей души желаю вам успешно сдать экзамены и воплотить все свои мечты!



Пусть ваше будущее будет ярким и полным возможностей. Верю, у вас всё получится!



Глава Республики Мордовия А. Здунов