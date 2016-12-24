Поздравление Главы Мордовии с Днём славянской письменности и культуры

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры!
Сегодня мы вспоминаем славянских просветителей Кирилла и Мефодия, подаривших нашему Отечеству азбуку. Они создали основу для письменности, которая стала символом единства и культурного богатства славянского мира.
В Мордовии чтят святых братьев. Один из храмов Саранска освящен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. Жители республики с уважением относятся к православным ценностям, национальным традициям и культуре. Мы делаем все, чтобы привить детям любовь к Отчизне и родному языку.
Пусть этот праздник и дальше способствует сохранению традиций, укреплению согласия и взаимопонимания между людьми.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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