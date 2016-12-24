Лауреатами Народной премии «Время Героев» могут стать жители или уроженцы пяти регионов

Социум

В этом году организаторы Народной премии «Время Героев» расширили ее географию. С 1 апреля по 28 июня 2024 года любой желающий может номинировать на премию жителя или уроженца одного из 5 регионов: Мордовии, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской или Пензенской областей. 

Номинант должен быть старше 18 лет, являться примером для всех и быть профессионалом, отличным семьянином или просто хорошим человеком.

Номинировать своих коллег, родных, друзей, наставников можно на сайте в одной из 20 номинаций. 

Истории о номинантах пройдут модерацию и появятся на сайте. Затем состоится народное голосование и голосование экспертного совета.

14 сентября 2024 года в Саранске пройдет торжественная церемония награждения победителей с вручением денежных призов и подарков от спонсоров.

Напомним, что проведение Народной премии «Время героев» стало возможным благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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