Лауреатами Народной премии «Время Героев» могут стать жители или уроженцы пяти регионов

В этом году организаторы Народной премии «Время Героев» расширили ее географию. С 1 апреля по 28 июня 2024 года любой желающий может номинировать на премию жителя или уроженца одного из 5 регионов: Мордовии, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской или Пензенской областей.



Номинант должен быть старше 18 лет, являться примером для всех и быть профессионалом, отличным семьянином или просто хорошим человеком.

Номинировать своих коллег, родных, друзей, наставников можно на сайте в одной из 20 номинаций.



Истории о номинантах пройдут модерацию и появятся на сайте. Затем состоится народное голосование и голосование экспертного совета.



14 сентября 2024 года в Саранске пройдет торжественная церемония награждения победителей с вручением денежных призов и подарков от спонсоров.



Напомним, что проведение Народной премии «Время героев» стало возможным благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.