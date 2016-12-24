Юные гимнастки Мордовии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

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Подопечные Республиканской спортивной школы «Академия И. Винер по художественной гимнастике» под руководством тренеров Валерии Слесаревой и Дарины Барцайкиной успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нижегородской области.
По информации Минспорта РМ, больше 250 спортсменок разного возраста из многих городов нашей страны вели борьбу не только за медали турнира, но и пытались пройти отбор на всероссийские соревнования «Юный гимнаст» и «Возрождение».
Результаты выступления юных гимнасток Мордовии оказались впечатляющими - 2 золотых медали, 6 серебряных и 1 бронзовая.
Победителями стали Валерия Чудайкина (спортсменки 2017-2018 гг.р.) и Полина Понятова (спортсменки 2013 г.р.). «Серебро» завоевали Анна Колмакова (2017-2018 гг.р.), Дарина Баграмян (2016 г.р), Аэлита Аверьянова (2015 г.р), Ангелина Цыганова (2012 г.р.), Варвара Чудайкина и Владислава Медведева (2011 г.р.). «Бронза» - у Алины Митиной (2015 г.р).
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