Юные рузаевские дзюдоисты завоевали 5 наград на межрегиональном турнире

Рузаевская команда юных дзюдоистов спортивного клуба «Легион13» завоевала на соревнованиях в городе Дзержинске Нижегородской области 5 призовых мест. В традиционном весеннем межрегиональном турнире по дзюдо «Майский жук» приняли участие 640 спортсменов 2012-2015 годов рождения из разных регионов страны.



Подопечные тренера Александра Астафьева показали высокие результаты в возрастных категориях 2014-2015 и 2012-2013 годов рождения.



Среди самых юных дзюдоистов воспитанник спортивного клуба «Легион13» Максим Шепелев одержал победу в весовой категории свыше 46 кг. Тимур Бикмурзин знял III место в весовой категории до 34 кг.



Среди юношей постарше Федор Фролов стал победителем в весе до 50 кг. Также I место в весовой категории 44 кг завоевала Арина Кочкарева. II место в весовой категории до 36 кг - у Сафины Бахтияровой.