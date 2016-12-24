В Саранске пройдет «Кубок Открытия» Национальной студенческой лиги крикета

23 мая в 18:00 в Центре индийской культуры МГУ имени Н. П. Огарева пройдет открытие турнира «Кубок Открытия» Национальной студенческой лиги крикета.



В соревнованиях примут участие команды из различных вузов России. Состязания будут проходить с 24 по 26 мая на стадионе «Саранск» по адресу: ул. Ульянова, 24Д.

Каждый день запланировано проведение 5 матчей, с 09:00 до 19:00.

Награждение победителей и официальное закрытие «Кубка Открытия» пройдет 26 мая в 20:00.



Вход на церемонии открытия и закрытия, а также на все матчи свободный.