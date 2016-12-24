В Темникове станут профессионально готовить игроков в лапту

Популяризация исконно русского вида спорта - лапты станет одним из направлений развития межрегионального паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров» на территории Темниковского района.



В Темникове в лапту играют с незапамятных времен и не забывают этот вид спорта и по сей день. Это интересная подвижная игра с мячом и битой для двух команд, которая проводится на прямоугольной площадке.



«Лапта в Темникове стала не просто дворовой забавой. Местные команды выезжали на первенства по этому виду спорту в Сочи, Анапу и другие города России, и не раз становились победителями. Это заслуга простого учителя физкультуры Темниковской школы №2 Николая Березина. Педагог не мог допустить, чтобы молодежь забыла любимую игру отцов и дедов. Заручившись поддержкой руководства школы и родителей, он сначала ввел лапту в план урока физкультуры как элемент разминки, а потом дети стали играть в нее на занятиях», - говорит тренер темниковской спортивной школы Николай Болдин.



В настоящее время Темников фактически стал центром обучения лапте федерального масштаба. Девушки уже трижды становились чемпионами России по этой игре. Занятия проходят на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас команда готовится к традиционному соревнованию в Краснодарском крае. С приходом теплой погоды тренировки переместятся на пляж.



На набережной Мокши, где уже шесть лет подряд проходят республиканские соревнования по пляжному футболу, планируется создание условий и для профессиональных соревнований и обучения лапте.



«Здесь будет оборудована площадка, построено административное здание и трибуны», - рассказал Николай Болдин.





