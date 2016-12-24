Завершился мини-турнир Чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги

В Саранске завершился мини-турнир в группе А Чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги. Он стал первым для футбольного клуба «МГУ-Талина». В основное время студенты Мордовского госуниверситета не проиграли ни одного матча.

Мини-турнир проходил с 13 по 15 мая. Гостями и соперниками стали команды из ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов), ЛГУ им. В. Даля (Луганск) и МГПУ (Москва).

В первый день команда «МГУ-Талина» сыграла с Луганским госуниверситетом им. В. Даля в ничью со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались противники - 1:3. Согласно новым правилам, введенным лигой в этом сезоне, после ничейного результата в основное время следует обязательная серия послематчевых пенальти. Проигравший забирает за матч одно очко, победитель - два.

На следующий день «МГУ-Талина» взяла реванш. Команда обыграла соперников из Тамбовского госуниверситета им. Г.Р. Державина со счетом 2:0.

В заключительный день мини-турнира футболисты Мордовии встретилась с командой Московского городского педагогического университета. Игра закончилась со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти, как и в первый день, вновь отличились соперники ­- 3:5.

«Будем отрабатывать серию пенальти. Летом нас ждут Чемпионат и Кубок Мордовии, в июле сыграем Кубок Регионов, поэтому до октября больших пауз не будет. Мы уже вновь готовимся к следующему мини-турниру», - отметил главный тренер команды «МГУ-Талина» Михаил Аношкин.

Следующий мини-турнир ФК «МГУ-Талина» в рамках Чемпионата НСФЛ пройдет в октябре, затем в ноябре и финальный состоится в декабре.