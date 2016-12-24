Учителя из Мордовии могут стать героями третьего сезона «Классной темы!»

В этом году пройдет третий сезон телешоу «Классная тема!», посвященного современным педагогам. Прием заявок на участие уже открыт.

Напомним, что проект запущен по поручению Президента Владимира Путина и реализуется телеканалом «Россия 1» совместно с Минпросвещения РФ при поддержке «ВКонтакте». Передача призвана показать всей стране самых ярких педагогов, которые умеют интересно рассказывать о своих предметах, а также повысить престиж этой профессии.

«В прошлом году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов. Уверен, в этом есть и заслуга телепроектов, которые привлекают внимание широкой аудитории и показывают, что любым предметом школьной программы можно увлечь не только ребенка, но и взрослого зрителя. Наши учителя – настоящие профессионалы своего дела, которые становятся популярными в медиапространстве», – поделился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В этом году к участию приглашаются учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы. Подать заявку можно через приложение: vk.com/app51730148

Затем участников ждет отбор, включающий три этапа: анкетирование, тестирование по выбранному предмету и видеовизитку. Пройти их нужно до 17 июня. Финалисты выступят на канале «Россия 1» и проведут свои уроки для всей страны. А победитель сможет стать ведущим собственного авторского телешоу на федеральном канале.