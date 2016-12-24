36 тысяч новых деревьев появятся в Мордовии благодаря акции «Сад памяти»

3 мая в Зубово-Полянском районе пройдет акция «Сад памяти». В этот день в память об участниках Великой Отечественной войны и героях специальной военной операции будет высажено 4 тысячи сеянцев сосны.

Эколого-патриотическое мероприятие будет проводится и во всех территориальных лесничествах Мордовии. В его рамках высадят 36 тысяч новых деревьев.

Напомним, пятая ежегодная акция «Сад памяти» стартовала в России 18 марта. Она проходит по поручению Президента России Владимира Путина. Каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции можно на официальном сайте садпамяти2024.рф, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую локацию. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.

Мероприятие организовано АНО «Сад Памяти» совместно с Минприродой России и Федеральным агентством лесного хозяйства в рамках нацпроекта «Экология», а также с Фондом памяти полководцев Победы, всероссийскими общественными движениями «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса» при поддержке Фонда президентских грантов.