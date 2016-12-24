Педагоги Мордовии могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Подать заявку могут как действующие классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования республики.

Планируется, что участниками Форума классных руководителей в 2024 году станет тысяча классных руководителей и кураторов групп колледжей со всей страны.

«Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей. Труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Вы становитесь лидерами, настоящим примером для ребят. Уверен, форум в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработкам и практиками, вы сможете принять участие в мастер-классах и работе экспертных площадок, вынести для себя новаторские идеи и внедрить их в своих школах», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Приём заявок на форум осуществляется в онлайн-формате. Желающие принять участие могут заполнить анкету по ссылке: clck.ru/3AGHbS.

Отбор участников состоит из нескольких этапов: анкетирования, тестирования по основам педагогики, тестирования «50 вопросов классному», тестирования «Педагогические ситуации» и предоставления видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика».

Форум в Москве запланирован на 3–5 октября 2024 года. Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Технологическим партнером форума выступает VK. Стратегический партнер – АНО «Диалог Регионы».