В Саранске опубликована афиша па Первомай

«Хочется жить, дышать, творить и идти вперед!»
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.
Открытие 89 весенне-летнего сезона «Место встречи – Пушкинский парк»
Музыкальный перекресток встречает гостей (Центральный вход)
11.00-14.00 «В каждой песне весна». Первомайский подарок от творческих коллективов г.о. Саранск.
Аллеи весенних встреч (Территория парка)
11.00-17.00 «В любимом парке – Весна!»
Работа актеров в образе Натальи Гончаровой и Александра Сергеевича Пушкина.
11.00- 16.00 «Парк, который я люблю»
Весенняя экскурсия по любимым уголкам парка. Все желающие смогут сделать фото на память возле самых ярких объектов парка.
Проспект творческих людей (Летняя эстрада)
11.30-12.00 «Мы к вам заехали на час!» Интерактивный флэшмоб с участием ростовых кукол (дефиле персонажей, танцевальный батл со зрителями, игры в хороводе, фотосессия со сказочными героями), музыкальный калейдоскоп с участием творческих коллективов г.о. Саранск.
«Любимые мелодии весны»
12.00-14.00 Первомайский концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск.
14.00-14.30 Выступления творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск.
14.30-15.00 «Новый май - новые МЫ!»
Праздник современного фольклора с участием фольклорного ансамбля «Вармава», вокальных дуэтов, народного театра песни «Отрада», народного ансамбля песни «Млада», народного ансамбля старинной мордовской песни «Морама», народного ансамбля танца «Скайдэнс» и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.
15.00-16.00 «Весенний МИКС»
Молодежные хиты с активным конферансом от шоу-группы «Diva», мужского ансамбля «Гончарный круг», вокального дуэта Ирины Беляевой и Александра Ферстяева, трио «Престиж», народного ансамбля танца «Скайдэнс» и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.
16.00-17.00 «Первомай в ретро-стиле»
Плейлист ретро хитов с участием народной вокальной студии «Республика», народной вокальной студии «Горожане», народного театра песни «Отрада», народного ансамбля песни «Млада», народного ансамбля танца «Скайдэнс», шоу-группы «Дива» и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.
Площадь веселых затей (Фонтанная площадь)
11.30-12.00 «Весенний балаган хорошего настроения». Шоу ростовых кукол на открытой площадке.
12.00-13.10 «Весенний ералаш». Детская игровая программа от семейного центра развлечений «Ванана-парк».
13.10-13.30 «Весна! Спорт! Здоровье!»
Первомайская зарядка от фитнес клуба «Ultra Fit».
13.30-14.30 «МЕГА настроение»
Музыкальные игро-танцы с веселыми активностями.
14.30-15.00 «ИгроМАЙ»
Праздничная анимационная программа для детей. Шахматно-шашечная площадка эрудитов
11.00 «Гроссмейстеры Пушкинского парка»
Турнир по шахматам и шашкам. Аллея творческих идей, вдохновенья и добрых дел (Пушкинский уголок)
11.00-16.00 «Первомайская галерея»
Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск.
12.00-15.00 «Большая помощь маленькому другу» Благотворительная акция совместно с Домом счастливых собак «Хэппи Долли» (зеленая зона возле виноградной аллеи).
12.00-15.00 «Йога в парке» Мастер-классы и беседы от клуба «Йога для всех» Поляна весенней поэзии и литературных произведений (Пушкинский уголок).
Площадка любимых мелодий (Танцевальная веранда) 13.00-15.00 Мастер-класс игры на барабанах от Музыкальной академии «Musichistory».
17.00-19.00 «Льются в парке мелодии вальса» Танцевальный ретро-вечер
Пролетарский район
Площадь по ул. Коваленко 16.00-19.00
«Первомай шагает по планете»
«Первомайские забавы» - игровая развлекательная программа для детей и взрослых.
«Майский калейдоскоп» - концерт учащихся учреждений дополнительного образования детей.
«В каждой песне весна» - концерт детских коллективов Дома культуры «Луч».
«Майский хит» - концерт творческих коллективов и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.
Ленинский район
Площадь на пересечении ул. М.Расковой и ул. Ульянова
17.00-19.00 «Первомайский марафон»
«Майское вдохновение» - концерт-подарок от участников клуба авторской песни «Капель».
«Улётное Зверошоу» - шоу ростовых кукол.
«Зажигай по-первомайски!» - весенний хит-парад от артистов Дворца культуры г.о. Саранск.
Октябрьский район
Парк Победы 17.00-19.00 «Не скучай, май встречай»
«Мелодии весны» - музыкальная открытка.
«Весенние нотки» - детский концерт.
«Первомайские забавы» - игровая программа.
«Ритмы мая» - праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск.
Площадь возле Дома культуры р.п. Луховка
19.00-20.30 «Первомайские ритмы»
«Майские ритмы» - музыкальная аудиооткрытка.
«Мы песней встречаем весну» - праздничный концерт.
«Первомай в движении» - игротека для детей.
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