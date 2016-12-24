В Саранске опубликована афиша па Первомай

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.

Открытие 89 весенне-летнего сезона «Место встречи – Пушкинский парк»



Музыкальный перекресток встречает гостей (Центральный вход)

11.00-14.00 «В каждой песне весна». Первомайский подарок от творческих коллективов г.о. Саранск.



Аллеи весенних встреч (Территория парка)

11.00-17.00 «В любимом парке – Весна!»

Работа актеров в образе Натальи Гончаровой и Александра Сергеевича Пушкина.



11.00- 16.00 «Парк, который я люблю»

Весенняя экскурсия по любимым уголкам парка. Все желающие смогут сделать фото на память возле самых ярких объектов парка.



Проспект творческих людей (Летняя эстрада)

11.30-12.00 «Мы к вам заехали на час!» Интерактивный флэшмоб с участием ростовых кукол (дефиле персонажей, танцевальный батл со зрителями, игры в хороводе, фотосессия со сказочными героями), музыкальный калейдоскоп с участием творческих коллективов г.о. Саранск.



«Любимые мелодии весны»

12.00-14.00 Первомайский концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск.



14.00-14.30 Выступления творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск.



14.30-15.00 «Новый май - новые МЫ!»

Праздник современного фольклора с участием фольклорного ансамбля «Вармава», вокальных дуэтов, народного театра песни «Отрада», народного ансамбля песни «Млада», народного ансамбля старинной мордовской песни «Морама», народного ансамбля танца «Скайдэнс» и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.



15.00-16.00 «Весенний МИКС»

Молодежные хиты с активным конферансом от шоу-группы «Diva», мужского ансамбля «Гончарный круг», вокального дуэта Ирины Беляевой и Александра Ферстяева, трио «Престиж», народного ансамбля танца «Скайдэнс» и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.



16.00-17.00 «Первомай в ретро-стиле»

Плейлист ретро хитов с участием народной вокальной студии «Республика», народной вокальной студии «Горожане», народного театра песни «Отрада», народного ансамбля песни «Млада», народного ансамбля танца «Скайдэнс», шоу-группы «Дива» и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.



Площадь веселых затей (Фонтанная площадь)

11.30-12.00 «Весенний балаган хорошего настроения». Шоу ростовых кукол на открытой площадке.



12.00-13.10 «Весенний ералаш». Детская игровая программа от семейного центра развлечений «Ванана-парк».



13.10-13.30 «Весна! Спорт! Здоровье!»

Первомайская зарядка от фитнес клуба «Ultra Fit».





13.30-14.30 «МЕГА настроение»

Музыкальные игро-танцы с веселыми активностями.



14.30-15.00 «ИгроМАЙ»

Праздничная анимационная программа для детей. Шахматно-шашечная площадка эрудитов



11.00 «Гроссмейстеры Пушкинского парка»

Турнир по шахматам и шашкам. Аллея творческих идей, вдохновенья и добрых дел (Пушкинский уголок)



11.00-16.00 «Первомайская галерея»

Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск.

12.00-15.00 «Большая помощь маленькому другу» Благотворительная акция совместно с Домом счастливых собак «Хэппи Долли» (зеленая зона возле виноградной аллеи).

12.00-15.00 «Йога в парке» Мастер-классы и беседы от клуба «Йога для всех» Поляна весенней поэзии и литературных произведений (Пушкинский уголок).

Площадка любимых мелодий (Танцевальная веранда) 13.00-15.00 Мастер-класс игры на барабанах от Музыкальной академии «Musichistory».

17.00-19.00 «Льются в парке мелодии вальса» Танцевальный ретро-вечер

Пролетарский район



Площадь по ул. Коваленко 16.00-19.00

«Первомай шагает по планете»

«Первомайские забавы» - игровая развлекательная программа для детей и взрослых.

«Майский калейдоскоп» - концерт учащихся учреждений дополнительного образования детей.

«В каждой песне весна» - концерт детских коллективов Дома культуры «Луч».

«Майский хит» - концерт творческих коллективов и солистов Дворца культуры г.о. Саранск.

Ленинский район



Площадь на пересечении ул. М.Расковой и ул. Ульянова

17.00-19.00 «Первомайский марафон»

«Майское вдохновение» - концерт-подарок от участников клуба авторской песни «Капель».

«Улётное Зверошоу» - шоу ростовых кукол.

«Зажигай по-первомайски!» - весенний хит-парад от артистов Дворца культуры г.о. Саранск.

Октябрьский район



Парк Победы 17.00-19.00 «Не скучай, май встречай»

«Мелодии весны» - музыкальная открытка.

«Весенние нотки» - детский концерт.

«Первомайские забавы» - игровая программа.

«Ритмы мая» - праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры г.о. Саранск.

Площадь возле Дома культуры р.п. Луховка

19.00-20.30 «Первомайские ритмы»

«Майские ритмы» - музыкальная аудиооткрытка.

«Мы песней встречаем весну» - праздничный концерт.

«Первомай в движении» - игротека для детей.