В Саранске стартует традиционная всероссийская акция «Георгиевская лента»

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24 апреля в 15:00 в Саранске у мемориала воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны, стартует традиционная всероссийская акция «Георгиевская лента».
Участниками акции станут более 250 человек, среди которых «Волонтеры Победы», представители движения «Юнармия», отряда «Поиск», студенты средних и высших образовательных учреждений, ветераны войны и военной службы, специальной военной операции.
Ветераны передадут символ Победы молодому поколению региона, а они в свою очередь начнут раздачу Георгиевских лент на улицах и площадях Саранска, а также в муниципальных районах республики.
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