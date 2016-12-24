В Саранске стартует традиционная всероссийская акция «Георгиевская лента»

24 апреля в 15:00 в Саранске у мемориала воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны, стартует традиционная всероссийская акция «Георгиевская лента».



Участниками акции станут более 250 человек, среди которых «Волонтеры Победы», представители движения «Юнармия», отряда «Поиск», студенты средних и высших образовательных учреждений, ветераны войны и военной службы, специальной военной операции.

Ветераны передадут символ Победы молодому поколению региона, а они в свою очередь начнут раздачу Георгиевских лент на улицах и площадях Саранска, а также в муниципальных районах республики.