В кафедральном соборе Саранска прошло освящение шевронов для бойцов СВО

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
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22 апреля в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова прошло освящение пятидесяти шевронов для защитников Отечества, находящихся на передовой в зоне СВО. Молебен и освящение совершил ключарь собора, секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов.
На шевронах, которые принесла в главный храм республики мама одного из бойцов, изображены образы небесного покровителя земли Мордовской – прославленный в лике святых праведный воин Феодор Ушаков. Богослужение было совершено также перед мощами святого адмирала, которые постоянно находятся в соборе.
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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