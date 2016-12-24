В кафедральном соборе Саранска прошло освящение шевронов для бойцов СВО

22 апреля в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова прошло освящение пятидесяти шевронов для защитников Отечества, находящихся на передовой в зоне СВО. Молебен и освящение совершил ключарь собора, секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов.

На шевронах, которые принесла в главный храм республики мама одного из бойцов, изображены образы небесного покровителя земли Мордовской – прославленный в лике святых праведный воин Феодор Ушаков. Богослужение было совершено также перед мощами святого адмирала, которые постоянно находятся в соборе.