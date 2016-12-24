В Саранске стартовал региональный этап Чемпионата «Абилимпикс»

Социум

Сегодня на площадке саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий прошло торжественное открытие VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В этом году участие в мероприятии принимают около 100 человек- студенты, школьники и работающие молодые специалисты. Состязание пройдет по 18 основным компетенциям: парикмахерское искусство, декоративные работы, веб-дизайн, поварское дело и другие. 

«Это те молодые люди, которые идут навстречу новому времени, несмотря ни на какие трудности они прикладывают очень много усилий для развития своего мастерства.», - отметила директор техникума сферы услуг и промышленных технологий Наталья Малыгина.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы.

Напомним, это проект президентской платформы «Россия - страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В регионе чемпионат проходит в восьмой раз.

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