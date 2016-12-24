В Саранске дети защитников Отечества посетили планетарий в региональном центре «Мира»

Мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, состоялось при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.



В центре «Мира» расположен первый в Мордовии космический класс, в котором дети занимаются 3-D моделированием и с помощью телескопов изучают состояние солнца. Ребята познакомились с деятельностью лаборатории инженерных систем, робототехники и искусственного интеллекта, а также побывали в сенсорной комнате для отдыха.

Как отмечают в региональном филиале фонда, настоящим событием для юных посетителей стала экскурсия по планетарию. Дети погрузились в настоящую космическую атмосферу под волшебным куполом искусственной небесной сферы. С помощью специальных мультфильмов они узнали о строении галактики и планетах солнечной системы, увидели миллиарды звезд, магнитные поля и космические лучи.



«Захватывающее зрелище! - поделился впечатлениями 10-летний Никита. – Сразу захотелось стать космонавтом!»

«В космосе очень красиво, - отметила 11-летняя Алина. – Я узнала, что Солнце – это тоже звезда, и на нем бывают вспышки! Это очень интересно!»