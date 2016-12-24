Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём космонавтики

«Вместе смело идем вперед!»
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Уважаемые жители Мордовии!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!
Россия занимает особое место в истории исследований космоса, а наш технологический потенциал даёт возможность достичь новых свершений в этой области. Успехи российской космонавтики стали фундаментом для развития многих отраслей экономики, сделали доступными полёты и для других стран. Сотрудничество в космической сфере охватывает различные аспекты, начиная от обучения космонавтов и проведения совместных научных экспериментов до запуска современных спутников. Ведущие инженеры и специалисты делают мечты о новых космических открытиях и освоении других планет реальностью.
В Мордовии всегда поощряли интерес к космосу у молодого поколения: над этим работают в школах, вузах и «Кванториумах». Мы гордимся успехами наших ребят на всероссийской олимпиаде школьников по астрономии. Уверен, ваши главные достижения ещё впереди.
Пусть космонавты-герои и дальше вдохновляют нас на новые свершения и эксперименты! С праздником, друзья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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