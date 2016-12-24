При поддержке Народного фронта нейрохирурги из Москвы провели мастер-классы для врачей Луганска

В рамках программы «Возвращение» Народного фронта и Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования России, которая помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, нейрохирурги провели мастер-классы для врачей Луганска.

«Уже больше тысячи человек прошли через программу «Возвращение». Но тем не менее, можно сказать, что мы только набираем обороты. Мы проехали по луганским госпиталям, встретились с врачами и пациентами, обдумали новые способы маршрутизации, которые позволят более эффективно доставлять бойцов в учреждения, чтобы они своевременно получали высококлассную медицинскую помощь», – отметила руководитель «Службы сопровождения ветеранов СВО» Народного фронта, военный корреспондент Ирина Куксенкова.

«Мы с вами современники совершенно удивительного периода, когда перестраивается и формируется новая история. Это большая ответственность для нас. Группа состоит из высококлассных специалистов: нейрохирургов, хирургов, анестезиологов, реаниматологов и профильных медсестер», – подчеркнул директор ФНКЦ РР Андрей Гречко.

«Мы начали постепенно делиться опытом в нейрохирургии с местными врачами во время наших поездок в рамках программы «Возвращение». Молодые доктора заинтересованы, смотрят, принимают участие, кто-то уже сам проводит те операции, которые раньше мы делали вместе. Смысла в таком взаимодействии очень много, так как операции в микрохирургии сложные. Мы помогаем, наставляем молодых врачей, получаем положительные отклики», – рассказал врач-нейрохирург ФНКЦ РР Владимир Дементьевский.

В начале октября 2023 года специалисты ФНКЦ РР в сотрудничестве со Службой сопровождения ветеранов СВО Народного фронта начали посещать военные госпитали в Луганской народной республике. Врачи стали проводить мастер-классы, некоторых пациентов вывозили в Москву для реабилитации.

«После приезда коллег из ФНКЦ наша работа начала существенно преображаться. Мастер-классы помогают нам получить больше опыта, информации, а также научиться проводить эти операции самостоятельно», – заявил заведующий отделением нейрохирургии в Луганской республиканской больнице Максим Сидоренко.