Прием заявок на окружной фестиваль «ФормART» подходит к концу

15 апреля завершается заявочная кампания V юбилейного сезона фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Ключевая тема фестиваля - «Единство поколений» посвящена Году семьи в России.

У молодых профессиональных стрит-арт-художников и художников-любителей из регионов Приволжского федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет есть еще время для подачи заявки на участие в фестивале.

Для регистрации необходимо зайти на сайт formartpfo.ru, заполнить профиль, приложить эскиз своей работы. От одного участника принимается не более 3 заявок в каждой из тем фестиваля - «По-семейному», «История одной семьи», «Мой дом – моя крепость», «Герой моей семьи», «Семья – как одна из высших ценностей российского общества».

Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства. Художники, чьи работы будут признаны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 субъектах ПФО.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 года в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тыс. рублей. Все работы (информация, фото и видеоролик) будут размещены на сайте фестиваля: formartpfo.ru.

Окружной общественный проект «ФормART» реализуется в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды.