Ботанический сад им. В. Н. Ржавитина откроется для посетителей 1 мая

С 1 мая Ботанический сад им. В. Н. Ржавитина вновь будет открыт для жителей и гостей Мордовии. Эта территория относится к особо охраняемым и по Постановлению Правительства РФ, за посещение таких зон должна взиматься определенная плата.

В 2023 году стоимость билета незначительно увеличилась. При этом значительно расширен список льготных категорий, для которых предусмотрена скидка. Полный их перечень можно увидеть по ссылке - https://clck.ru/39yhvv. Бесплатным вход остается для детей дошкольного и школьного возраста.

Режим работы - с 8:00 до 20:00. Санитарный день - понедельник. Ботанический сад находится по адресу: р. п. Луховка, ул. Мичурина, 1. Доехать до него можно на автомобиле, на автобусах №7, 109, 110 или на маршрутном такси №15. Остановка - Первомайская (Авторемзавод).

По вопросам работы Ботанического сада можно обращаться по телефонам: 8 (8З42) 25−8З-28 и 8 (927) 276-З9-12.