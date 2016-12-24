В Саранском Штабе общественной поддержки прошла встреча молодежи с летчиком-космонавтом Владимиром Дежуровым

Организатором встречи выступило региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

Уроженец Мордовии, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Владимир Дежуров является депутатом регионального парламента. Но накануне Дня космонавтики он рассказал собравшимся школьникам и студентам не о своей политической деятельности, а о том как стал космонавтом, полетах в космос, работе на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», научных изысканиях и открытиях.

- Я стараюсь чаще проводить такие встречи, делиться воспоминаниями, опытом, секретами профессии, целями полетов в космос. Хочется заинтересовать ребят, возможно, кто-то из них решит посвятить себя космонавтике и будет трудиться в космической отрасли,- сказал Владимир Дежуров.

Участники встречи спрашивали космонавта о процессе подготовки к полетам, о том, что сложнее сам полет или подготовка к нему. Космонавт ответил, что для него более сложной была подготовка к полету, особенно первому - она длилась 9 лет. Это время обучения, приобретения необходимых навыков, практически ежедневный тренинг. - «Если ты хорошо подготовлен, то и полет проходит намного легче, так как ты уже внутренне готов к любым ситуациям и достаточно натренирован».

Владимир Дежуров отметил тот факт, что благодаря космосу и научной работе и открытиям на орбите, мы имеем современные гаджеты и сложные электронные устройства. Работа по созданию специальных кристаллических систем, используемых в них, возможна только в космосе. Но это всего лишь небольшая часть возможностей, которые дарит космическое пространство.

14 марта 1995 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМ-21», пилотируемый международным российско-американским экипажем в составе Владимира Дежурова (командир), Геннадия Стрекалова и американского астронавта Нормана Тагарда. В рамках российско-американской программы «Мир—Шаттл» экипаж 79 суток работал на российской орбитальной станции «Мир». За этот космический полет Владимир Дежуров был удостоен звания Героя Российской Федерации.