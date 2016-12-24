Поздравление Главы Республики Мордовия с праздником Ураза-байрам

Уважаемые мусульмане Мордовии! Уважаемые жители республики!



От всей души поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!



Этот праздник завершает священный месяц Рамадан – месяц поста, добрых помыслов и благих дел, размышлений и духовного очищения.

Ураза-байрам – это время радости и общения в кругу семьи и друзей. В эти дни особенно важно поделиться теплом и заботой с теми, кто в них нуждается, проявить милосердие и щедрость.



Мусульманские организации республики вносят огромный вклад в дело воспитания достойного подрастающего поколения, развития традиций дружбы и добрососедства, взаимообогащения культур. Вы оказываете необходимую гуманитарную помощь участникам СВО и их семьям, поддерживаете наших соотечественников в новых регионах, активно участвуете во всех проводимых в республике мероприятиях, в том числе молодёжных.



Пусть этот праздник принесёт каждому из вас здоровье и благополучие, а ваш дом наполнится счастьем и процветанием. Желаю, чтобы вас всегда сопровождали любовь и поддержка близких!

С праздником, друзья!



Глава Республики Мордовия А. Здунов