Поздравление Главы Республики Мордовия с праздником Ураза-байрам

Социум

Уважаемые мусульмане Мордовии! Уважаемые жители республики!

От всей души поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!

Этот праздник завершает священный месяц Рамадан – месяц поста, добрых помыслов и благих дел, размышлений и духовного очищения.
Ураза-байрам – это время радости и общения в кругу семьи и друзей. В эти дни особенно важно поделиться теплом и заботой с теми, кто в них нуждается, проявить милосердие и щедрость.

Мусульманские организации республики вносят огромный вклад в дело воспитания достойного подрастающего поколения, развития традиций дружбы и добрососедства, взаимообогащения культур. Вы оказываете необходимую гуманитарную помощь участникам СВО и их семьям, поддерживаете наших соотечественников в новых регионах, активно участвуете во всех проводимых в республике мероприятиях, в том числе молодёжных.

Пусть этот праздник принесёт каждому из вас здоровье и благополучие, а ваш дом наполнится счастьем и процветанием. Желаю, чтобы вас всегда сопровождали любовь и поддержка близких!
С праздником, друзья!

Глава Республики Мордовия      А. Здунов

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