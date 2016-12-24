В Кемле откроется современная ветеринарная клиника

В Ичалковском районе, в селе Кемля, появится современная ветеринарная клиника. Это стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».



Пока жители Ичалковского района со своими питомцами пользуются услугами районной ветстанции и ее лаборатории. Но уже в этом году инфраструктуру значительно укрепит новая ветеринарная клиника с амбулаторным и вспомогательным корпусами.



«В Кемле есть ветлечебница, но это очень старое здание. Планируется построить современную амбулаторию модульного типа. Также появится передвижная станция по утилизации павших животных, мобильные лаборатории, оснащенные передовым оборудованием. На проект выделено 80 млн рублей. В новую клинику смогут обращаться не только из всех наших населенных пунктов, но и из других районов республики», - отмечает глава Ичалковского муниципального района Валентина Дмитриева.