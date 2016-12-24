Жительница Мордовии вернулась в зону СВО после лечения от полученного ранения

Жительница республики вернулась в зону специальной военной операции после того, как смогла залечить полученное в битве за Авдеевку ранение.

«Я не могу бросить наших ребят. Там «за ленточкой» я приношу пользу: могу спасти жизнь, поэтому просто обязана продолжать это делать. Тем более дала слово: «Пока мой сын борется с фашистами, пока он служит, и я буду служить!», - рассказывает Наталья.

Ее сын всегда мечтал быть военным. В 2021 году он заключил контракт с Министерством обороны России. Он уже имеет Орден мужества, Орден Жукова, медали «За Отвагу», «За боевые отличия». Сейчас молодой человек проходит реабилитацию после ранения.

Мать гордится сыном и полностью поддерживает его стремление вернуться на боевой пост. Она с самого начала объявления спецоперации искала возможность отправиться за ним. В начале прошлого года прошла курсы санитарного инструктора и заключила контракт на прохождение военной службы. В августе отправилась проходить боевое слаживание.

«Вы даже не представляете, какой колоссальный опыт медицинских навыков я получила! В составе медицинского взвода выезжаю на передовую за ранеными бойцами. Ребятам на месте оказываем первую помощь, а затем отвозим в госпиталь, где им уже оказывают полноценную квалифицированную помощь. Мне очень приятно, когда потом бойцы меня узнают, благодарят. После их слов ничего не страшно», - признается военнослужащая.