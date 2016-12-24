В Мордовии продолжается голосование за объекты благоустройства

Продолжается Всероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. Оно продлится до 30 апреля. Каждый желающий на сайте 13.gorodsreda.ru может отдать свой голос за общественное пространство, которое нуждается в реконструкции.

В Мордовии также можно воспользоваться помощью волонтеров или проголосовать в саранском Департаменте городского хозяйства по адресу: ул. Советская, 34, кабинет 204.

В этом году от Мордовии в голосовании участвуют пять объектов. Один из претендентов - Фонтанный спуск на ул. Московской. Это излюбленное место для прогулок и отдыха. Он был построен в 80-е годы прошлого столетия. Включает в себя комплекс из нескольких больших и маленьких фонтанов от ул. Советской до набережной реки Саранки.

В теплое время года здесь работают палатки с сувенирами и продукцией местных мастеров, проходят значимые мероприятия и выступают уличные артисты. Общественная территория хранит в себе историческое наследие города и после обновления обещает стать еще более притягательной для жителей и гостей республики.

Всероссийское рейтинговое голосование проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России.