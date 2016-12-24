Школьница из Мордовии победила во Всероссийском конкурсе

11-классница рузаевской школы №9 Наталья Ермакова выиграла Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж». На заключительном этапе в Санкт-Петербурге ученица представила свою работу в номинации «История».



Проект посвящен ее родной школе, старейшей в городе. Девочка тщательно изучила документы Пензенского архива и выяснила, что год основания школы – 1888, ранее ошибочно предполагалось – 1896. Здание было построено для церковно-приходской школы.



«Когда я узнала, что стала одним из победителей конкурса, меня переполняли эмоции, это было очень неожиданно. Я прекрасно осознавала, какие серьезные работы представили другие ребята», - делится впечатлениями Наталья.



Наталья Ермакова не раз участвовала в конкурсах городского, республиканского и даже российского масштаба. В 2020 году она вошла в число финалистов Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ учащихся средних учебных заведений «Юный архивист». Исследование затрагивало тему русла реки Инсар. Именно в ходе работы над ним школьница нашла неоднозначные документы о своей школе и решила заняться этим научным вопросом.



«Меня всегда увлекало краеведение. Интерес привила моя мама, Марина Николаевна, учитель географии по профессии. Она для меня и наставник, и друг», - рассказывает Наталья.



Ученица рузаевской школы получила дополнительные баллы для поступления в Высшую школу экономики в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Как у дипломанта конкурса у Натальи Ермаковой появился шанс стать соискателем гранта Президента России.



Напомним, конкурс «Высший пилотаж» организован Высшей школой экономики и рассчитан на ребят, которые делают первые шаги в науке, проектной деятельности и хотят получить профессиональную экспертную оценку своей работы. Победители смогут получить от 2 до 10 баллов к ЕГЭ. Те школьники, которые планируют поступать в ВШЭ, — дополнительные баллы внутривузовского конкурса.