В Мордовии будет работать Национальная школа лидерства

В летний период в столице республики пройдут очные мероприятия Национальной школы лидерства.

Это программа мероприятий, направленных на выявление талантливых молодых людей, которые объединены общей целью сохранения и приумножения гармонично развивающихся межнациональных отношений, демонстрации примера крепкой дружбы народов России.

Напомним, общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей объявило в феврале 2024 года о старте конкурсного отбора для участия в Национальной школе лидерства. К участию приглашаются граждане России, представители финно-угорской языковой семьи. Заявки принимаются до 30 апреля 2024 года.

В Саранске пройдут предварительные итоги в рамках очных мероприятий Национальной школы лидерства. Запланированы специальные тренинги, обучающие семинары по актуальным вопросам в сфере межнациональных отношений.

Подведение итогов и награждение запланированы на сентябрь–октябрь 2024 года.

Подробности можно узнать на официальном сайте Ассоциации финно-угорских народов России: https://afunrf.ru/