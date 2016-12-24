Школьники Мордовии на «Уроке цифры» познакомятся с квантовыми вычислениями

С 8 по 30 апреля в российских школах пройдет «Урок цифры» по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего». К нему присоединится и Мордовия. Школьникам республики расскажут о применении квантовых технологий в медицине, а также профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии.

Стратегический партнер и разработчик урока Госкорпорация «Росатом» совместно с учеными Российского квантового центра проведут для школьников и педагогов страны занятия по теме применения квантовых вычислений в современной медицине. Особое внимание будет посвящено направлениям квантовой физики и междисциплинарным исследованиям, развивающим медицину будущего. Также учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, в том числе в биомедицине и смежных областях науки, и возможностях получения соответствующих профессий в российских вузах.

Новый «Урок цифры» состоит из двух блоков: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов. Главным героем фильма станет школьница, которая увлекается физикой и биологией и хочет выбрать профессию, которая позволит совместить обе науки. Она отправляется в путешествие по микровселенной, в ходе которого российские ученые знакомят ее с новыми технологиями, использующими квантовые вычисления и позволяющими создавать эффективные лекарства, бороться с вирусами, исследовать структуру мозга, расшифровывать структуру ДНК и пр.

Наряду с этим, пройдет ряд открытых уроков, в ходе которых школьники смогут лично пообщаться с ведущими российскими учеными, работающими на стыке квантовых вычислений и биотехнологий. Открытый федеральный «Урок цифры» по данной тематике пройдет 23 апреля на площадке Российского квантового центра (РКЦ). Его проведет советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», сооснователь РКЦ Руслан Юнусов.

Перед школьниками выступят молодые исследователи квантовых технологий из МГУ имени М.В. Ломоносова, Физического института РАН имени Лебедева и РКЦ, которые участвуют в создании российского квантового компьютера в рамках правительственной дорожной карты по квантовым вычислениям. По итогам урока юные гости посетят научные лаборатории, в которых создаются квантовые процессоры на различных платформах.

Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью дальнейшего формирования кадрового резерва индустрии - одна из ключевых задач Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации дорожной карты «Квантовые вычисления». В 2023 году урок о квантовых технологиях прошли свыше 3,5 млн школьников из всех субъектов РФ. Впервые за всю историю проекта «Урок цифры» прошел за рубежом - в Минске.

Организаторами проекта «Урок цифры», реализуемого в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», являются АНО «Цифровая экономика» совместно с Минпросвещения России, Минцифры России, в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.