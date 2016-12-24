Лыжник из Мордовии занял третье место в финале Кубка России

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Егор Митрошин из Мордовии стал третьим в финале Кубка России по лыжным гонкам на дистанции 15 км свободным стилем. Воспитанник мордовской школы уступил трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову лишь 29,9 секунды.
Напомним, что в уходящем сезоне Егор Митрошин показал отличные результаты. Он стал третьим в финале мужского спринта свободным стилем на Кубке России в Хакассии. Также спортсмен был победителем и призером первенства России.
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